ŞİLE GİRİŞİNDE JANDARMA DENETİM YAPTI

Jandarma ekipleri, uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Şile'de kurdukları denetim noktasında denetim gerçekleştirdi.

15.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:24
Jandarma ekipleri, uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Şile'de kurdukları denetim noktasında denetim gerçekleştirdi. Jandarma, araçlarda bulununan 65 yaş ve üstü kişiler ile 20 yaş ve altı kişilere 3 bin 180 lira para cezası uyguladı.
Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şile'nin giriş noktasına kurdukları denetim noktasında hem karadan, hem de havadan drone ile denetim gerçekleştirdi. Sokağa çıkma yasağının başlamasına kısa bir süre kala yapılan denetimlerde araçlarda bulunan 65 yaş ve üstü kişiler ile 20 yaş ve altı kişilere 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskesiz olan kişiler de jandarma ekiplerince uyarıldı. Denetimlerde jandarma trafik ekipleri de araçlarda kontrollerini gerçekleştirdi. ŞİLE GİRİŞİNDE JANDARMA DENETİM YAPTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Şile, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Tanju Çolak: Fatih Terim’e yakışan, Hasan Şaş’tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21’e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3’ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye’ye gelmeyi düşünmüyor Haber
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Fenomen Murat Övüç’ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Haber
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor Haber
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Haberler››Güncel››ŞİLE GİRİŞİNDE JANDARMA DENETİM YAPTI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:03: Çorum'da 'pop star müftü' lakaplı İl Müftü Yardımcısı karantina yurdunda konser verdi - Haber 20:03: Kayseri'de baraj göllerine 44 bin sazan yavrusu bırakıldı - Haber 20:02: Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısı - Haber 19:59: 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak? - Haber 19:58: Libya ordusu saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurdu - Haber 19:35: Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi - Haber 18:34: Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor - Ekonomi 11:00: Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! - Haber