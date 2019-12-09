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Şile otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Şile oto yolu Çekmeköy yönünde oluşan kazayı fark edemeyen otomobil sürücü makas atarak ilerlerken kaza için yavaşlayan araçlara arkadan çarptı.

09.12.2019 02:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 02:57Şile otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

oto yolu yönünde oluşan kazayı fark edemeyen otomobil sürücü makas atarak ilerlerken kaza için yavaşlayan araçlara arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü kaçtı.


İddiaya göre saat 00.30 sıralarında Şile Oto yolu Çekmeköy yönünde ilerleyen bir araç lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Durumu fark eden diğer sürücüler yavaşlarken makas atarak ilerleyen 34 TK 4764 plakalı sürücüsü Serdar Hacıoğlu kaza için yavaşlayan 34 VS 1703 plakalı araca arkadan çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Çarpmanın etkisiyle 34 VS 1703 plakalı araç öndeki 34 THA 72 plakalı taksiye sürücüsü Ali Cansız'a çarptı.


Kaza sonrası makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Oluşan zincirleme kaza sonrası olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek kazaya karışan vatandaşların ifadesini aldı. 34 VS 1703 plakalı taksi de yolculuk yapan bir vatandaş, "Biz takside gidiyorduk eşimle birlikte. Beyaz araç arkamızdaki araca çarptı. Arkamızdaki araçta bize çarptı. Kaza sonrası beyaz otomobilin sürücüsü araçtan inerek kaçtı. Yanında da bir bayan vardı. Daha sonra olay yerine gelen 2 arkadaş aracı kendilerinin kullandığını iddia ediyorlar. Arabayı süren onlar değildi. Yaralı vatandaşlar ambulans ile hastaneye götürüldü. Aracı süren gerçek kişi bulunsun" dedi.


Polis olayla ilgili inceleme başlatırken kazaya karışanların ifadesi alınması üzere karakola götürüldü. - İSTANBUL


Çekmeköy, Şile, Güncel

Kaynak: İHA

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