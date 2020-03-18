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ŞİLE SAHİLİ VE SOKAKLARI BOŞ KALDI

İstanbul'un tatil merkezlerinden biri olan Şile sokakları ve sahili de koronavirüs önlemleriyle boş kaldı.

18.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:48
ŞİLE SAHİLİ VE SOKAKLARI BOŞ KALDI
İstanbul'un tatil merkezlerinden biri olan Şile sokakları ve sahili de koronavirüs önlemleriyle  boş kaldı.

Şile sahilinde bulunan restoranlar ve kafeler kapalı. Ancak sahildeki balık ekmekçiler, parklar ve yollar da boş kaldı. Tek tük araç ve insanın geçtiği sahildeki esnaf bu boşluğu şaşırtıcı buluyor. Şile'nin sokaklarında ve çarşısında da tablo,  sahil ile aynı. Şile'nin çarşısında bulunan en işlek noktası olan Üsküdar Caddesi'nde yoldan geçen insan ve araç sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Parklarda  bile çocuklar görülmüyor. Bazı dükkanların da "kapalıö yazısı astığı görülüyor, bir dükkanda  ise, "güvende olmanız bize yeter" yazısıyer alıyor.

"BEN ESNAF OLARAK HİÇ BÖYLESİNİ GÖRMEMİŞTİM"

Balıkçı İrfan Kayacık, "Hiç normal değil. Normalde cıvıl cıvıl olur, herkes, parklarda, balık ekmekçilerde olurlar. Alışveriş yok, hiçbir şey yok şu anda, şu anda Şile'de Türkiye gibi, dünya gibi bitmiş vaziyette" dedi.

Şile'de yaşayan Metin Oktay, "Böyle bir havada burası asla boş olmaz. Şu ana kadar hiç olmadıö diye konuştu. Şile bezi dükkanı olan Gülbin Geveze, "Kesinlikle normal değil, virüs çıktığında beri iyice azaldı, son bir iki gündür de caddelerimiz bomboş. Ben esnaf olarak hiç böylesini görmemiştim" dedi.   Esnaf Şevki Anlayışlı da  "Bu derece boş değildi, bir haftadır tamamen herkes çekildi. Siftahsız dükkan kapatıyoruz, burası merkez" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Şile sahilinden görüntüler

-Sahil yolunun görüntüsü

-Esnaf röportajı

-Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)

-Parklardan görüntüler

-Şile sokaklarından görüntüler

-Esnaf ile röportaj

-Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)

-Kapalı tabelaları

-Detaylar


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Şile, Güncel

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