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ŞİLE SAHİLİNDEKİ BÜFE ALEV ALEV YANDI

ŞİLE'de sahilde bulunan ve büfe olarak kullanılan ahşap yapı alev alev yandı.

31.07.2019 12:18 ŞİLE SAHİLİNDEKİ BÜFE ALEV ALEV YANDI
ŞİLE'de sahilde bulunan ve büfe olarak kullanılan ahşap yapı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, büfe kullanılamaz hale geldi.
Şile, Kordonboyu Caddesi, Ayazma Plajı'nda bulunan ve büfe olarak işletilen ahşap yapıda sabah saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan yapıyı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine plaja gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ahşap yapı kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Alev alev yanan büfe
- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi
-Detaylar


- İstanbul

İtfaiye, Şile, Güncel

Kaynak: DHA

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