Haberler» Güncel» Haber

Şile sahilindeki büfe alev alev yandı

ŞİLE'de sahilde bulunan ve büfe olarak kullanılan ahşap yapı alev alev yandı.

31.07.2019 12:42 Şile sahilindeki büfe alev alev yandı
ŞİLE'de sahilde bulunan ve büfe olarak kullanılan ahşap yapı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, büfe kullanılamaz hale geldi.
Şile, Kordonboyu Caddesi, Ayazma Plajı'nda bulunan ve büfe olarak işletilen ahşap yapıda sabah saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan yapıyı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine plaja gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ahşap yapı kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

- İstanbul

İtfaiye, Şile, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:53   İMAMOĞLU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI
14:53   Pendik'te hayvansever kuaför, sokak kedisini sahiplendi
14:53   Kozanlı Ömer'in kardeşine FETÖ'den hapis
14:53   Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
14:52   Başkan Kılca: "Belediye ile muhtar işbirliğinin en güzel örneği Karatay'da"
14:51   Zabıta şehir içi minibüsleri denetledi
14:51   Ağrı'da sağlık çalışanına yapılan saldırı kınandı