Şile yıldızspor: 1-0

STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Recep Güneş (xx), Levent Yeşilyurt (xx)
Cİ GROUP BUCA: Ceyhun (xxx) - Fuchs (xxx), Ahmet (xx), Gökhan Köseoğlu (xxx), Erhan (xx), Nihat (xx), Mustafa (xxx), Cafercan (x) (Dk. 56 Tayfur), Cuma (xx) (Dk. 74 İsa x) (Dk. 90 Bertuğ), Gökhan Erdöl (xxx), Berke (xx)
ŞILE YILDIZSPOR: Alptekin (x) - Aykut (xx), Mürsel (x), Halil (xx), Kerem (xx), Şamil (x), Tahsin (xx), Emin (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 73 Hasan), İskender (x) (Dk. 85 Ozan), Fuat (x) (Dk. 34 Eren x)
GOL: Dk. 90 Gökhan Erdöl (Buca)
KIRMIZI KART: Dk. 71 Aykut (Şile Yıldızspor)
SARI KARTLAR: Nihat (Buca) - Aykut, Halil (Şile Yıldızspor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Ci Group Buca, evinde Şile Yıldızspor'u 90'ıncı dakikada attığı golle 1-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın 71'inci dakikasında Şile Yıldızsporlu Aykut kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Buca'yı galibiyete taşıyan golü Gökhan Erdöl kaydetti.