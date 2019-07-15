15.07.2019 09:04
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ŞİLE YOLU'NDA ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI (2)

ŞİLE YOLU

Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkii İstanbul istikametinde kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı.


Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkii İstanbul istikametinde kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı. Araç ters dönerken, sürücü aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri 30-35 yaşlarındaki erkek sürücünün öldüğünü belirledi. Polisin ve itfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-İtfaiye ekipleri
-Ters dönen araç
-Kurtarma çalışmaları



- İstanbul
Kaynak: DHA
Çekmeköy, İstanbul, Şile, Araç, Güncel

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