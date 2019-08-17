Haberler» Güncel» Haber

Şile yolu'nda dere taştı bir araç mahsur kaldı

ÜMRANİYE Şile Yolu Çekmeköy istikametinde yol kenarında bulunan dere taşarak yolu kapattı.

17.08.2019 23:14 Şile yolu'nda dere taştı bir araç mahsur kaldı
ÜMRANİYE Şile Yolu Çekmeköy istikametinde yol kenarında bulunan dere taşarak yolu kapattı. Bir araba suların ortasında mahsur kaldı.
Olay, saat 15.30 sularında Ümraniye Şile Yolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Şile yolu üzerindeki derenin taşmasıyla bir araç suların ortasında mahsur kaldı. Aracın içindeki iki kişi son anda dışarı çıkarak kurtuldu. Trafik polisleri tarafından yol kapatılarak, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoldaki suyu tahliye ettikten sonra belediye temizlik ekipleri yoldaki çöpleri temizleyerek yol açıldı. Her hangi bir can kaybı olmazken bir araçta maddi hasar meydana geldi.



Çekmeköy, Ümraniye, Şile, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:35   "Dilsiz" dünya prömiyerini Saraybosna'da yaptı
23:34   Dikili'de 4 ay önce boşanan genç kadın öldürüldü
23:34   Safranbolu'da dükkan önünde lokum ikramına yasak
23:33   - Kabil'de patlama: ölü ve yaralılar var
23:33   Afganistan'da düğün salonunda patlama
23:33   KOCAELİ'NDE AŞIRI YAĞIŞ ÇOCUKLAR YOLDA YÜZDÜ
23:32   Narmanlı Aşık Sümmani şenlikleri başladı