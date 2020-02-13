ŞİLE YOLU'NDA OTOMOBİL SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yaralıların araçtan çıkarılması
-Polis
-İtfaiye
-Ambulansların görüntüsü
-Yaralıların ambulanslara konması
-Hayatını kaybeden kişinin ambulansa konması
-Genel ve detaylar
- İstanbul