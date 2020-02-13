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ŞİLE YOLU'NDA OTOMOBİL SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı.

13.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:35ŞİLE YOLU'NDA OTOMOBİL SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

Yolu Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Yaralıların araçtan çıkarılması

-Polis

-İtfaiye

-Ambulansların görüntüsü

-Yaralıların ambulanslara konması

-Hayatını kaybeden kişinin ambulansa konması

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Çekmeköy, Ömerli, Şile, Güncel

Kaynak: DHA

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