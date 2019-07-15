15.07.2019 09:42
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ŞİLE YOLU'NDA ŞARAMPOLE YUVARLANAN ARAÇTAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ (Geniş haber)

ŞİLE YOLU

Çekmeköy Şile Yolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil bariyerleri aştıktan sonra şarampole yuvarlandı.


Çekmeköy Şile Yolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil bariyerleri aştıktan sonra şarampole yuvarlandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hayatını kaybetti
Kaza saat 08.30 sıralarında Şile Yolu Ömerli Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Erkan Yaman (41) kullandığı 34 FN 1756 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerleri aştıktan sonra şarampole yuvarlandı. Ters dönen araçta sürücü aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri olay yerinde dubalarla önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı gören bir vatandaş "Seyir halindeydik, araç şarampole yuvarlanmış. Yardıma geldik. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik" diye konuştu. Sürücünün cenazesi şarampolden çıkarılarak ambulansla İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Şarampole yuvarlanan aracın görüntüsü
-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Vatandaşlar ile röp
-Bariyerlerden görüntü
-Sürücünün araçtan çıkarılması
-Cenazenin ambulansa konması
-Genel ve detay görüntüler



- İstanbul
Kaynak: DHA
Çekmeköy, İtfaiye, Şile, Güncel

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