Haberler » Güncel » Şile yolu'nda trafik kazası 2 yaralı - Haber

Şile yolu'nda trafik kazası 2 yaralı

Ümraniye Şile Yolu'nda seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

29.01.2020 08:26 | Son Güncelleme: 29.01.2020 08:28
Yolu'nda seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle trafik oluştu.
Kaza 07.00 sıralarında Şile Yolu Ümraniye Mevkii'nde meydana geldi. Üsküdar istikametine ilerleyen Salih D. yönetimindeki 34 GE 8852 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Otomobil taklalar atarken içinde bulunanlar yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine verdi. Kazada yaralanan sürücü Salih D. ve Hakan D.'ye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından trafik normal döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Şile yolu'nda trafik kazası 2 yaralı

Ümraniye, Şile, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?
15:38  Ahbap Derneği nedir? Ahbap Platformu nedir? Ahbap Derneği kimin? Ahbap Derneği amacı nedir? Ahbap Yönetim Kurulu'nda kimler var?
15:25  Venom filmi konusu nedir? Venom oyuncuları ve Venom (Zehirli Öfke) özeti!
15:01  Kadirli posta kodu kaç?
14:52  Kahverengi kokarca nedir? Kahverengi kokarca zararları! Kahverengi kokarca hangi bitkilere zarar veriyor? Kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri
29.01.2020 22:07:32