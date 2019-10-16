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Şile yolunda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şile yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

16.10.2019 15:46Şile yolunda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Şile yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Şile yönüne ilerleyen Mahmut Pakiş yönetimindeki 34 BG 7117 plakalı otomobil, Üvezli sapağından yola çıkış yapan Selin Erekli'nin kullandığı 34 CAL 951 plakalı otomobile yandan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma güvenlik önlemi alırken, her iki otomobilde yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Şile istikametine doğru yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasıyla nornale döndü.

İstanbul, Şile, Güncel

Kaynak: AA

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