Haberler » Güncel » Şile yolunda trafik kazası: 1 ölü, 12 yaralıYARALILARDAN BİRİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ VE... - Haber

Şile yolunda trafik kazası: 1 ölü, 12 yaralıYARALILARDAN BİRİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ VE...

İETT otobüsünün Çekmeköy'de şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

24.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:40 Şile yolunda trafik kazası: 1 ölü, 12 yaralıYARALILARDAN BİRİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ VE...
İETT otobüsünün 'de şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
yolunda Ümraniye istikametine seyir halinde olan 34 TP 7162 plakalı otobüs, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Yaralılardan A.Ç kaldırıldığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazanın verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde yoğun trafik oluştu.
Şarampole yuvarlanan otobüs vinç yardımıyla düştüğü yerden kurtarılırken yol yeniden trafiğe açıldı.

Çekmeköy, Şile, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:30   MHP Nazilli İlçe Başkanı Kormaz ve yönetimi istifa etti - Haber
13:30   Figen Yüksekdağ'ın tahliye talebi reddedildi - Haber
13:30   Denizlispor'un 5-1 kabusu - Haber
13:30   Uluslararası Ceza Mahkemesinin Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istemesi... - Haber
13:30   Kars'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
24.12.2019 13:32:38