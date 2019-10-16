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Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı Şile yolunda meydana gelen kazada kadın psikolog ölümden döndüİSTANBUL - Şile Yolu Üvezli Mevkii'nde iddiaya göre Mahmut Pakiş'in kullandığı araç, sapaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan psikolog Selin Erekli'nin kullandığı araca hızla çarptı.

16.10.2019 20:18
Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı
Şile yolunda meydana gelen kazada kadın psikolog ölümden döndü
İSTANBUL - Şile Yolu Üvezli Mevkii'nde iddiaya göre Mahmut Pakiş'in kullandığı araç, sapaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan psikolog Selin Erekli'nin kullandığı araca hızla çarptı. Kazada psikolog Selin Erekli ile birlikte beş kişi yaralandı. apaktan çıkarken,
Kaza bugün saat 14: 45 sıralarında Şile Üvezli yolu mevkiinde meydana geldi.
34 BG 7117 Mahmut Pakiş idaresindeki otomobil ile Şile Üvezli sapağından İstanbul yönüne kontrolsüz çıkış yaptığı iddia edilen Selin Erekli kontrolündeki 34 CAL 951 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Ölümden dönen psikolog Selin Erekli ve diğer beş yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili güvenlik önlemli alarak yolu tek şerit halinde verdi.
Şile yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Şile, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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