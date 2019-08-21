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Sileceği bozulan vatandaşın ilginç çözümü

Sileceği bozulan vatandaşın ilginç çözümüİSTANBUL - TEM otoyolunda ilerleyen araç sürücüsü silecekleri bozulunca sorunu ilginç bir şekilde çözdü.

21.08.2019 15:51
Sileceği bozulan vatandaşın ilginç çözümü
Sileceği bozulan vatandaşın ilginç çözümü
İSTANBUL - TEM otoyolunda ilerleyen araç sürücüsü silecekleri bozulunca sorunu ilginç bir şekilde çözdü. Aracın arka koltuğunda oturan kadın, sileceklere bağladıkları kumaş parçasıyla sileceği kendisi hareket ettirdi.
TEM otoyolunda yağmurlu havada ilerleyen bir otomobilin silecekleri arıza yaptı. Araç sürücüsü bozulan silecekleri çalıştırmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Aracın arka koltuğunda oturan kadın, sileceklere bağladıkları kumaş parçalarını kendisine doğru çekerek sileceği hareket ettirdi. Sileceği bozulan vatandaşların bir ilginç çözümü yoldaki diğer sürücüleri şaşkınlığa düşürdü.
Sileceği bozulan vatandaşın ilginç çözümü

TEM Otoyolu, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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