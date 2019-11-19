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Şilep ve tankerler sis nedeniyle Tekirdağ sahiline demirledi

Marmara Denizi'nde yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı bazı şilep ve tankerler, Tekirdağ sahiline demirledi.

19.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:36Şilep ve tankerler sis nedeniyle Tekirdağ sahiline demirledi
Marmara Denizi'nde yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı bazı şilep ve tankerler, sahiline demirledi.
Kentte öğleden sonra etkili olan sis, Tekirdağ-Muratlı ve Tekirdağ-Malkara kara yollarında görüş mesafesini azalttı.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ekipler trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Bu arada, Marmara Denizi'nde yoğun sis nedeniyle yoluna devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı bazı şilep ve tankerler, Tekirdağ sahiline demirledi.

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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