Şilespor rakibini gol yağmuruna tuttu

Şilespor U14, ligin ilk müsabakasında İstanbul Altınordu 'yu 13-0 mağlup etti.Ligin ilk maçına; Müsabakaya, Arda, Samet, Mehmet Can, Müjdat, Ömer, Rahman, Ahmet Can, Eyüp, Tuna, Emirhan, Gökay ile çıkan Şilespor U14, rakibi İstanbul Altınordu karşısına gol oldu yağdı. Şilespor'un golleri; Emirhan (5), Ahmet Can (2), Gökay, Mehmet Can, Rahman, Müjdat, Batuhan ve Feyzullah'tan geldi.Şilespor Kulübü Teknik Sorumlusu K. Tanju Altınay, maç sonu yaptığı açıklamada "Ligin ilk maçına galibiyet ile başlamak oyuncularımızı motive etti. Önümüzde uzun bir lig maratonu var. Her maça istikrarlı şekilde çıkmak için sürekli çalışıyoruz. U14 liginde yer alan tüm takımlara, antrenörlerimize ve futbolcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL