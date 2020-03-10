Şili'de 14 milyon dolarlık soygun
BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de bir grup soyguncu Santiago'daki havaalanında değeri 14 milyon dolarlık soygun gerçekleştirdi.
10.03.2020 02:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 02:00
BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili 'de bir grup soyguncu Santiago'daki havaalanında değeri 14 milyon dolarlık soygun gerçekleştirdi.
Ülke basınında çıkan habere göre, bir grup silahlı soyguncu, kargocu kılığında girdiği başkent Santiago'daki Arturo Merino Benitez Havaalanı'nın depo kısmında, bankalara dağıtılmak üzere yurt dışından getirilen ve zırhlı araçla taşınacak 14 milyon dolar değerindeki parayı çaldı.
İlk belirlemelere göre 5 kişi olduğu düşünülen soyguncuların, zırhlı araç güvenliğini sağlayan bir kişiyi yaraladığı öğrenildi.
Şili'de 2014 yılında Santiago Havaalanında gerçekleştirilen soygunda yaklaşık 6 milyon dolar çalınmıştı.
Ülke basınında çıkan habere göre, bir grup silahlı soyguncu, kargocu kılığında girdiği başkent Santiago'daki Arturo Merino Benitez Havaalanı'nın depo kısmında, bankalara dağıtılmak üzere yurt dışından getirilen ve zırhlı araçla taşınacak 14 milyon dolar değerindeki parayı çaldı.
İlk belirlemelere göre 5 kişi olduğu düşünülen soyguncuların, zırhlı araç güvenliğini sağlayan bir kişiyi yaraladığı öğrenildi.
Şili'de 2014 yılında Santiago Havaalanında gerçekleştirilen soygunda yaklaşık 6 milyon dolar çalınmıştı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Şili'de 14 milyon dolarlık soygun
Etiketler : Güney Amerika, Şili, Güncel
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