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Şili'de barışçıl protestolar çatışmaya dönüştü

Ülkede akşam saatlerine doğru barışçıl gösteriler şiddete dönüştü.

15.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:27
Ülkede akşam saatlerine doğru barışçıl gösteriler şiddete dönüştü. Başkentin ara sokaklarında göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.View on euronews Şili'de barışçıl protestolar çatışmaya dönüştü

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Polis, Dünya

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