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Şili'de ekonomik kriz kapıda

Şili'deki 30 pesoluk (24 kuruş) zamla başlayan sosyal krizin ekonomiye etkisi 2010 yılındaki 8.8'lik depremin etkisinden daha fazla oldu.

03.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:32Şili'de ekonomik kriz kapıda
'deki 30 pesoluk (24 kuruş) zamla başlayan sosyal krizin ekonomiye etkisi 2010 yılındaki 8.8'lik depremin etkisinden daha fazla oldu.

Şili hükümetinin verilerine göre, neredeyse iki aydır devam eden gösteriler ekonomiyi büyük yıkıma uğrattı. Yetkililer, 30 pesoluk (24 kuruş) zamla başlayan sosyal krizin ekonomiye etkisinin 2010 yılındaki 8.8'lik depremin etkisinden daha fazla olduğunu ifade etti. Açıklanan verilere göre aylık gayri safi yurtiçi hasıla göstergesi olan Imacec endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5.4 düştü. Bu oran, dünya tarihinde kaydedilen en büyük 6. deprem olan 8.8'lik depremden sonra Mart 2010'da yüzde 4.1 olarak hesaplanmıştı.

Şili'de ekonomi yüzde 3.4 daraldı

Geçen yıla kıyasla Şili'de ekonomi yüzde 0.5 düşüş öngörüsüyle karşılaştırıldığında Ekim ayında yüzde 3.4 daraldı.

Econsult Capital Araştırma Müdürü Sebastian Cerda, "Ekim ayının ikinci yarısında iktisadi faaliyetteki çöküş yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. Bu deprem sonrasında meydana gelen çöküşten çok daha kötü" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şubat 2010'da meydana gelen ve tarihin en büyük 6. depremi olarak kabul edilen 8.8'lik deprem ve tsunami nüfusun yüzde 93'ünün elektriğinin kesilmesine, 500'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. - SANTİAGO

Deprem, Şili, Güncel

Kaynak: İHA

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