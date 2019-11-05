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Şili'de eylemciler, polise molotof kokteyli attı

Şili'de eylemciler, polise molotof kokteyli attıŞili, (DHA)- Şili'de ulaşıma zammı protesto etmek için başlayan ancak bir süre sonra şiddet olaylarına dönüştü.

05.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:03
Şili'de eylemciler, polise molotof kokteyli attı
Şili, (DHA)- Şili'de ulaşıma zammı protesto etmek için başlayan ancak bir süre sonra şiddet olaylarına dönüştü. Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, eylemcilerin attığı bir molotof kokteyli, 2 kadın polise çaptı. Üniformaları alev alan polisleri, diğer meslektaşları kurtardı.
Şili'de ulaşıma zam protestoları devam ediyor. 19 kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla kişinin yaralandığı gösteriler, şiddet olaylarına dönüştü. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, eylemcilerin attığı bir molotof kokteylinin, 2 kadın polis memuruna isabet ettiği ve üniformalarının yanmaya başladığı görüldü. Panik içinde koşmaya başlayan kadın polislere, diğer meslektaşları yardım etti. Polislerden birinin küçük bir yangın söndürme tüpüyle kadın polisin boynunu saran alevleri söndürdüğü görüldü.
Şili'de eylemciler, polise molotof kokteyli attı

Şili, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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