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Şili'de göstericiler Arjantin Büyükelçisinin evine saldırdı

Şili'de metro bileti fiyatlarına yapılan zammın ardından başlayan protestolarda göstericiler, Arjantin'in Şili Büyükelçisi Jose Octavio Bordon'un konutuna saldırdı.

13.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:44Şili'de göstericiler Arjantin Büyükelçisinin evine saldırdı
'de metro bileti fiyatlarına yapılan zammın ardından başlayan protestolarda göstericiler, 'in Şili Büyükelçisi Jose Octavio Bordon'un konutuna saldırdı.

Şili'de metro bileti fiyatlarına yapılan 22 kuruşluk zammın ardından başlayan gösteriler başkent Santiago ve Vina Del Mar'ın da aralarında bulunduğu birçok kentte aralıksız devam ediyor. Göstericiler, Arjantin'in Şili Büyükelçisi Jose Octavio Bordon'un başkent Saniago'daki konutuna taşla saldırdı. Bordon, olayda kimsenin yaralanmadığını ifade ederek, "Yarım saattir rezidansa girmeye çalışıyorlar ve binaya taş atıyorlar" dedi. Büyükelçi Bordon ayrıca, protestocuların konutunun yakınında bulunan bir restoranı da ateşe verdiğini söyledi. Protestoların yapıldığı alanın yakınlarında bulunan bir Katolik kilisesinin de yandığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Metro bileti fiyatlarının 30 pesoya (8,8 Türk Lirası) yükseltilmesinin ardından 14 Ekim'de başkent Santiago'da başlayan protestolarda göstericiler, sosyal eşitsizliği ve hükümetin politikalarını protesto ediyor. İlk olarak Santiago'da patlak veren barışçıl gösteriler, kısa bir süre sonra polis ve protestocular arasında çatışmalara dönüştü.

Resmi rakamlara göre, çatışmalarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. - SANTİAGO

Arjantin, Şili, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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