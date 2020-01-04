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Şili'de göstericiler polise tahsis edilen kiliseyi yaktı

Şili'de göstericiler polise tahsis edilen kiliseyi yaktı.

04.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:12 Şili'de göstericiler polise tahsis edilen kiliseyi yaktı
'de göstericiler polise tahsis edilen kiliseyi yaktı.

Şili'de metro ücretlerine yapılan zamla başlayan gösteriler devam ediyor. Kimliği belirsiz kişiler, başkent Santiago'da düzenledikleri protesto gösterisi sırasında Şili'de polislere tahsis edilen bir kiliseyi ateşe verdi.

ekipleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla, "Kurulması için binden fazla şehit verdiğimiz, San Francisco de Borja Kilisesi bir grup vandal tarafından ateşe verildi. 1876 yılında inşa edilen ve 40 yılı aşkın bir süre önce Carabineros'a teslim edilen kilise yakıldı" ifadelerini kullandı.

Olayın görgü tanıklarına göre, bir grup kapüşonlu vandal önce tahta bankları çıkarmak için kiliseye girdi ve sonra da ateşe verdi. Yangını kontrol altına almak için üç ünite Santiago İtfaiyesi Acil Durum ekibi olay yerine sevk edildi. Kilise Şili polisine dini hizmet vermek için 40 yıl önce yeniden dizayn edilmişti. - SANTİAGO

Polis, Şili, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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