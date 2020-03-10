Şili'de havaalanından 14 milyon dolar çalındı
Şili'de uluslararası havaalanında bir grup soyguncu depodan 14 milyon dolar ve 1 milyon euro çaldı.
10.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:24
Şili 'de uluslararası havaalanında bir grup soyguncu depodan 14 milyon dolar ve 1 milyon euro çaldı.
Şili'nin başkenti Santiago'da Arturo Merino Benitez Havalimanı'ndaki depodan milyonlarca dolar ve euro çalındı. Polis şefi Oscar Figueroa yaptığı açıklamada, posta şirketi logosu taşıyan bir araçla terminal deposuna giren silahlı soyguncuların 14 milyon dolar ve 1 milyon euro çaldığını söyledi.
Soygun sırasında depodaki 2 güvenlik görevlisinin hafif yaralandığı bildirildi.
Aynı havaalanında 2014 yılında gerçekleştirilen başka bir soygunda 10 milyon dolar çalınmıştı. - SANTİAGO
Şili'nin başkenti Santiago'da Arturo Merino Benitez Havalimanı'ndaki depodan milyonlarca dolar ve euro çalındı. Polis şefi Oscar Figueroa yaptığı açıklamada, posta şirketi logosu taşıyan bir araçla terminal deposuna giren silahlı soyguncuların 14 milyon dolar ve 1 milyon euro çaldığını söyledi.
Soygun sırasında depodaki 2 güvenlik görevlisinin hafif yaralandığı bildirildi.
Aynı havaalanında 2014 yılında gerçekleştirilen başka bir soygunda 10 milyon dolar çalınmıştı. - SANTİAGO
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Şili'de havaalanından 14 milyon dolar çalındı
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