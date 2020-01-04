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Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Göstericilerden görüntüler Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan görüntüler Göstericilerin ev ve araçları yakması Borja kilisesinin ateşe verilmesi Şili'de Ekim ayında şiddetlenerek hükümet karşıtı protestolara dönüşen zam karşıtı gösteriler devam ediyor.

04.01.2020 05:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 05:22
Göstericilerden görüntüler
ve göstericiler arasındaki çatışmadan görüntüler
Göstericilerin ev ve araçları yakması
Borja kilisesinin ateşe verilmesi 'de Ekim ayında şiddetlenerek hükümet karşıtı protestolara dönüşen zam karşıtı gösteriler devam ediyor.
Başkent Santiago'da düzenlenen gösterilerde, göstericilerin başlıca toplanma yeri İtalya Meydanın'ın yakınındaki Şili polisine tahsis edilen tarihi San Francisco de Borja kilisesi ateşe verildi.
Kilisenin yakınındaki bir binanın da taşlanarak ateşe verildiği gösterilerde, protestocularla güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Hükümet, Polis, Şili, Güncel

Kaynak: AA


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