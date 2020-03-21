Şili'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
21.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:58
BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 83 yaşındaki bir kadının öldüğünü duyurdu.
Manalich, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.
Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de, şimdiye kadar 537 vaka görüldü.
Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 83 yaşındaki bir kadının öldüğünü duyurdu.
Manalich, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.
Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de, şimdiye kadar 537 vaka görüldü.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Güney Amerika, Şili, Güncel