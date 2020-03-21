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Şili'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

21.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:58
Şili'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 83 yaşındaki bir kadının öldüğünü duyurdu.
Manalich, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.
Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de, şimdiye kadar 537 vaka görüldü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Güney Amerika, Şili, Güncel

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