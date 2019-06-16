16.06.2019 11:15
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Şili'de maden çöktü: 1 ölü, 1 kayıp

Şili

Şili'nin kuzeyinde maden çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi kurtarıldı, madende mahsur kalan diğer bir işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şili'nin kuzeyinde maden çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi kurtarıldı, madende mahsur kalan diğer bir işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Şili Maden Bakanı Baldo Prokurica, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Antofagasta bölgesinde bir madenin çökmesi sonucu bir işçinin yaşamını yitirdiğini, madende mahsur kalan bir işçi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Prokurica, diğer bir işçinin kurtarıldığını ve durumunun iyi olduğu bilgisini de verdi.
Kaynak: AA
İşçi, Şili, Maden, Güncel

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