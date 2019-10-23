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Şili'de protestocular marketi yağmaladı

Şili'de protestocular marketi yağmaladıŞili, (DHA) ? Şili'de birçok süpermarket ve fabrika yağmalanmaya devam ediyor.

23.10.2019 14:22
Şili'de protestocular marketi yağmaladı
Şili, (DHA) ? Şili'de birçok süpermarket ve fabrika yağmalanmaya devam ediyor. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, süpermarketin içindeki onlarca insanın ellerine ne gelirse aldıkları ve marketi yağmaladıkları görüldü.
Şili'de metro zamlarıyla başlayan protestolar devam ederken, şimdiye kadar birçok süpermarket ve fabrika yağmalandı. Başkent Santiago'da askerlerin, bazı dükkan ve mağazaların önünde yağmalamaya karşı olarak nöbet tuttuğu bildirildi. Yerel medya, şiddetli protestolar sebebiyle şimdiye kadar 15 kişinin öldüğünü duyurdu. Ölümlerin marketlerin yağmalanması ve yakılmasıyla ilgili olduğu belirtildi.
Şili'de protestocular marketi yağmaladı

Şili, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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