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Şili'de protestolar müzik eşliğinde devam ediyor

Şili'de protestolar müzik eşliğinde devam ediyorŞili, (DHA)- Şili'de devam eden protestolar, şiddetin yanı sıra müzikle beraber büyük konserlere de dönüştü.

30.10.2019 15:10
Şili'de protestolar müzik eşliğinde devam ediyor
Şili, (DHA)- Şili'de devam eden protestolar, şiddetin yanı sıra müzikle beraber büyük konserlere de dönüştü. Orkestraların katıldığı protestolarda, göstericiler hep bir ağızdan şarkılar söyledi.
Ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında yüz binlerce kişi özellikle başkent Santiago'da meydanlarda bir araya geldi. Protestolara orkestralarında katılmasıyla yüzbinler hep bir ağızdan şarkı söyledi.
18 Ekim'den itibaren devam eden protestolarda, eylemciler ile polis arasında şiddetli çatışmalar da gerçekleşiyor.
Şili'de protestolar müzik eşliğinde devam ediyor

Şili, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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