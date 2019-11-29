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Şili'de protestolarda görme yetisini kaybedenlere destek gösterisi

Şili'de bir ayı aşkın süredir Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya karşı devam eden gösterilerde, polisi müdahalesi sonucu gözünü kaybedenler için başkent Santiago'daki devlet başkanlığı sarayı önünde gösteri düzenlendi.

29.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:28Şili'de protestolarda görme yetisini kaybedenlere destek gösterisi
'de bir ayı aşkın süredir Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya karşı devam eden gösterilerde, polisi müdahalesi sonucu gözünü kaybedenler için başkent Santiago'daki devlet başkanlığı sarayı önünde gösteri düzenlendi.
Protestocular, ülkede 18 Ekim'de başkent Santiago'daki metro ücretine yapılan zamla başlayan, yağma ve kundaklama olaylarının da yaşandığı hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu görme yetisini geçici olarak ya da tamamen kaybeden en az 232 kişiye destek için devlet başkanlığı sarayı önünde toplandı.
Gösteriye gözlerindeki bandajla katılan onlarca mağdurdan bazıları, yüz seviyesinde açılan ateşin kasıtlı olduğunu düşündüklerini söyledi ve polisin, göstericilere yönelik orantısız güç kullanmasına tepki gösterdi. Eylemde, "Şili'de itibarını istemek gözüne mal olabilir" yazılı bir pankart dikkati çekti.
Eylemde Fabiola Campillai'nin, işe gitmek için otobüs durağında beklediği esnada yüzüne isabet eden göz yaşartıcı gaz kapsülü nedeniyle iki gözünde görme yetisini kaybettiği aktarıldı.
Şili'de polisin göstericilere havalı silahla müdahale etmesi sonucu birçok kişinin görme yetisini kaybettiği bildirilmişti.
Sağlık yetkilileri, geçen ay polisin kullandığı havalı silah mermilerinin göstericilerin gözlerine isabet etmesi sonucu en az 230 kişinin görme yetisini geçici olarak ya da tamamen kaybettiğini, bunlardan 50'sinin protez göz kullanmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Ülkede geçen hafta, emniyet güçlerinin, gösterilerde çok sayıda kişinin yaralanmasına ve görme yetisini kaybetmesine neden olan havalı silah kullanımına kısıtlama getirilmişti.
Emniyet Genel Müdürü Mario Rozas, güvenlik güçlerinin, sivillerin ve polislerin hayatlarının risk altında olduğu olağanüstü durumlar haricinde havalı silahlarını göstericilere karşı kullanamayacağını bildirmişti.
Bazı protestocular, polisin göstericilere karşı havalı silah kullanmayı bıraktığını ancak hala insanların yüzüne doğru göz yaşartıcı gaz kapsülü fırlattığını söyledi.
Pinera, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı orantısız güç kullandığını kabul etmişti

Devlet Başkanı Pinera, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı orantısız güç kullandığını kabul etmişti.

Güvenlik görevlilerine verilen yetkinin kötüye kullanıldığına işaret eden Pinera, şiddet eylemine karışanların "cezasız kalmayacağını" belirtmişti.
Diğer yandan, gösterilerde güvenlik güçlerinin orantısız şiddet kullandığı ve insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 bin 670 soruşturma açıldığı bildirilmişti.
Ülkede, 27 Kasım itibarıyla protestolarda 6 bin 372 olayın yaşandığı, 4 bin 431'i yağmalama,162'si kundaklama nedeniyle olmak üzere 16 bin 806 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.
Şili'deki gösteriler

Güney Amerika ülkesi Şili'de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 18 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında polislerin de bulunduğu binlerce kişi yaralanmıştı.

Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dileyerek, ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş, kabinesinden 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler devam etmişti.

Hükümetin geri adımlarına rağmen durmayan gösteriler nedeniyle diktatör Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez, doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

Şili, Güncel

Kaynak: AA

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