Şili'de Sahte Pasaportla Yakalanan 4 Türk Tutuklandı

Şili
'de sahte İsrail
pasaportu kullanarak Kanada
'ya gitmeye çalışan 4 Türk tutuklandı.
Şili'nin başkenti Santiago'daki Comodoro Arturo Merino Bentez Havalimanı'nda 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Polis
, zanlıların İsrail adına düzenlenmiş sahte pasaportlar kullanarak Kanada uçağına binmeye çalışırken yakalandıklarını açıkladı. Havalimanı Polis Bürosundan Müfettiş Yardımcısı Nicols Herrera, pasaportların güvenlik tedbirlerine uymadığını ve 4 Türk vatandaşının üzerinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti
pasaportları bulunduğunu söyledi. Mehmet Acar
(40), Sinan Selcuk (19), Cihan Yıldız (18) ve Mehmet Emin Coşkun (38) isimli 4 Türk vatandaşının Kanada'ya vizesiz girmek için bu yolu denedikleri, uluslararası pasaport protokolüne göre bu denemenin "yolu beyazlatmak" olarak tasvir edildiği belirtildi. Pudahuel Savcılığı, gözaltında tutulan 4 Türk'ün Pazartesi günü mahkemeye çıkartılacağını bildirdi. - SANTİAGO
Kanada,Şili
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:02