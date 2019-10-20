Haberler » Güncel » Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştü

Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştü

Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüŞili, (DHA)- Güney Amerika'da bulunan Şili'de ulaşıma yapılan zam sonrası başlayan protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü.

20.10.2019 15:12
Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştü
Şili, (DHA)- Güney Amerika'da bulunan Şili'de ulaşıma yapılan zam sonrası başlayan protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü. Başkent Santiago başta olmak üzere 5 kentte acil durun ilan edilirken, başkentte sokağa çıkma yasağı da ilan edildi. Eylemcilerin, Santiago'da kundakladıkları bir süpermarkette ise 3 kişi hayatını kaybetti.
Şili'de ulaşıma yapılan zam sonrası başlayan protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü. Yerel medya, başkent Santiago'nun adeta savaş alanına döndüğünü duyurdu. Öte yandan, eylemcilerin Santiago'da bir metro istasyonundaki trenin vagonunu, şehir merkezinde bulunan yüksek bir binayı ve San Bernardo bölgesindeki süpermarketi ateşe verdikleri belirtildi. Ateşe verilen süpermarkette 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
'1,500 ASKER GÖREVE GETİRİLİYOR'
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kundaklama olaylarından sonra 1,500 askerin güvenliği sağlamak için başkente sevk edileceği belirtildi. Ayrıca, başkent Santiago başta olmak üzere, 5 kentte acil durum ilan edildi.
Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştü

Güney Amerika, Şili, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:41 Ara Güler ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı
15:40 Türkiye'de tedavi edilen Mısır akbabası, Bulgaristan'a gönderildi
15:40 Şehit babalarından Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:40 Mersin'de otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü
15:40 Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı oyunu kullandı
15:40 Çankırı'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
15:40 Ürettiği ballarla hem dünya birincisi hem üçüncüsü oldu
20.10.2019 15:42:44