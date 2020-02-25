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Şili'deki müzik festivaline tepki gösteren halk, Ricky Martin'in kaldığı oteli yakmaya çalıştı

Şili'de Vina Del Mar kentinde düzenlenen müzik festivaline tepki gösteren göstericiler, ünlü şarkıcı Ricky Martin'in kaldığı oteli yakmaya çalıştı. Otelin önünde 8 araç yakılırken 23 kişi yaralandı.

25.02.2020 08:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 08:55

'nin Vina Del Mar kentinde başlayan müzik festivali, ülkede devam eden karışıklığı alevlendirdi. Sokağa inen protestocular, konser vermek için festivalin düzenleneceği bölgeye gelen ve aralarında Ricky Martin'in de bulunduğu sanatçıların kaldığı otelin önündeki araçları yakarak polisle çatıştı.

23 KİŞİ YARALANDI

Şili'de bir süredir devam eden ancak kısa bir zaman önce durulan protestolar, Vina Del Mar şehrindeki düzenlenecek olan müzik festivali sonrası yeniden alevlendi. Festivalin yapıldığı Vergara Meydanın üç blok uzağında bir araya gelen protestocular, festival alanına yürüdüler ve güvenlik alanında bulunan polislerle çatıştı. Çatışmada 8 araç yakılırken, 23 kişi de yaralandı.

PROTESTOCULAR AYAKLANDI

Ülkede eğitim, sağlık, halk güvenliği gibi ihtiyaçların giderilmeden festival düzenlenmesi halkı ayaklandırdı. İhtiyaçlar giderilmeden festival düzenlenmesine tepki gösteren protestocular, "Hükümet bu festivale, 'ülkede durum normal' demek için izin verdi. Ancak öyle değil" dedi

SANATÇILARIN KALDIĞI OTELİ YAKMAK İSTEDİLER

Festivalin başladığı pazar günü 17.00'den bu yana polisle, göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, son saatlerde protestoların şiddeti arttı. Göstericiler özellikle festivale katılan ve aralarında Ricky Martin'in de olduğu sanatçıların konakladığı otelin önünde gösteri yaparken, bazı göstericilerin oteli yakmak istedi.

"HAK ETTİĞİNİZİ TALEP ETTİ"

Vina Del Mar Belediye Başkanı Virginia Reginato ise yaralı veya tutuklu sayısına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmazken, koruma ve güvenlik önlemlerinin iki katına çıkacağı bilgisini verdi. Festivalin ilk gününde sahne alan Ricky Martin, "Her zaman barış içinde olun ama asla susmadan, hak ettiğinizi talep edin" dedi.

Şili'deki müzik festivaline tepki gösteren halk, Ricky Martin'in kaldığı oteli yakmaya çalıştı

Ricky Martin, Şili, Magazin, Dünya


HABER YORUMLARI (9)
AHAHAHA:DEmekki Neymis sadece bizde otel yakilmiyo gavurlardada kafasi kirik etrafa zarar veren maganda !!! Okumus cahil cok
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YAŞLI KURT:Karakteri ve durusuyla begendigim erklerden biri. Coh tatli
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KÖKLER:dünyadaki en aklı başında insanlar herhalde Şili''liler, haklarını arıyorlar sürekli. helal olsun.
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TEMİZLİK İYİDİR:ADAMIN BİRİYLE EVLENMİŞTİ BU SANIRIM. YADA ADAMIN BİRİ BUNUNLA EVLENMİŞTİ, HANGİSİ ADAM BİLEMEDİM ŞİMDİ.
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YAŞLI KURT:Sıra sende beyfendi
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TEMİZLİK İYİDİR:KOCASI YADA KARISI OLAN ADAM SURİYELİYMİŞ :) AHAHAHA
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CETO:evet ya devrim ya iste bu barbar sürüsü . . .
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6.FİLO:Ricky Şili de yaşayacağına gel İstanbul Şile'' de yaşa daha güvenli.
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YAZAR:ülkemizdeki gidişata yorum yapacaklar diye korkuyorsunuz dimi . . . siz de haklısınız. .
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