Haberler » Güncel » Şili'deki orman yangınlarında 120 ev alevlere teslim oldu - Haber

Şili'deki orman yangınlarında 120 ev alevlere teslim oldu

Şili'nin Valparaiso şehrinde çıkan ve hızla yayılan orman yangınlarında 120 ev kullanılamaz hale geldi.

25.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:16 Şili'deki orman yangınlarında 120 ev alevlere teslim oldu
'nin şehrinde çıkan ve hızla yayılan orman yangınlarında 120 ev kullanılamaz hale geldi.
BBC'nin haberine göre, Valparaiso'nun Rocuant ve San Roque bölgelerinde etkili olan yangınlarda şimdiye kadar 120 ev alevler içinde kalırken, yaklaşık 120 hektar çayırlık kül oldu.
Valparaiso Belediye Başkanı Jorge Sharp, Canal 24 Horas'a yaptığı açıklamada, yangınlarda kundaklama ihtimaline dikkati çekti.
Yangınların can kaybına neden olmadığını aktaran Sharp, "Şu an Valparaiso'nun dört bir yanından acil durum ekipleri, şehrin yukarı kesimlerindeki iki alanda, (yangınla mücadele için) kara ve hava kaynaklarını kullanıyor." dedi.
Sharp, sert rüzgar ve yüksek sıcaklığın durumu daha da kötüleştirdiğini sözlerine ekledi.
Bölgeye giden Tarım Bakanı Antonio Walker, yangından 120 evin etkilendiğini ve itfaiyecilerin yangınları kontrol altına almak için mücadele ettiğini kaydetti.
Önlem olarak bölgedeki yaklaşık 90 bin hanede elektrik kesintisine gidildi, şehrin bazı bölgeleri tahliye edildi.
Telesur kanalı, yangınların Cuesta Colorada, Cerro Rocuant, La Isla ve Cerro San Roque bölgelerinde etkili olduğu bilgisini paylaştı.

Valparaiso, Şili, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:42   Çanakkale 'türkiye'de 16 gök taşı örneğinden birisi' - Haber
12:42   Tekirdağ şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:42   Vatikan'da geleneksel noel ayini yapıldı - Haber
12:42   Spor milli tenisçi çağla büyükakçay: 2020'de hedefim tekrar ilk 100'e girmek - Haber
12:42   Malatya ismet inönü, memleketinde anıldı - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:43:00