Haberler » Güncel » Şili'deki protestolar 50'nci gününde... eylemciler polisle çatıştı - Haber

Şili'deki protestolar 50'nci gününde... eylemciler polisle çatıştı

Şili'deki protestolar 50'nci gününde.

07.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:22
'deki protestolar 50'nci gününde... Eylemciler polisle çatıştı
Şili (DHA) ? Şili'de binlerce kişinin polislerle karşı karşıya geldiği hükümet karşıtı protestoların 50'nci gününde sokaklar karıştı.
Şili'de metro biletlerine yapılan zammın protesto edilmesi için 18 Ekim'de Santiago kentindeki Plaza Italia'da başlayan gösteriler 50'nci gününe girdi. Eylemciler ve polislerin 18 Ekim'den bu yana her Cuma karşı karşıya geldiği gösterilerde polisin göstericilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ettiği bildirildi.
Binlerce eylemcinin katıldığı gösteriler, ülke genelinde günlük hayatta aksamalara yol açarken, hükümetin acil durum ilan etmesiyle Santiago ve Chacabuco kentlerinden askeri birlikler protesto bölgelerine sevk edildi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, polisin eylemcilere sert müdahalede bulunduğu ve eylemcilerin de polise taşlarla karşılık verildiği görüldü.
Şili'de yıllardır görülen en büyük ayaklanma olarak adlandırılan gösteriler kapsamında şu ana kadar 26 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin kişinin yaralandığı ve 20 bin 600 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.
Şili'deki protestolar 50'nci gününde... eylemciler polisle çatıştı

Şili, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:44 DSİ 122. Şube Müdürlüğü personeline afet bilinci eğitimi verildi - Haber
16:43 Şehit Polis Alaattin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı (2) - Haber
16:42 Kamyonla getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi-EK (ALANYA HAYVAN BARINAĞI) - Haber
16:42 TBB Başkanı Feyzioğlu: "Yeni bir Hakimler ve ayrıca Savcılar Yüksek Kuruluna ihtiyaç var" - Haber
16:37 Kuşların dansı adeta görsel şölen sundu - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
15:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız - Haber
14:26 Döndü ninenin gelinlik hayali 85 yaşında gerçeğe dönüştü - Haber
14:15 Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zafer bayramı kutlamaları için Rusya'ya davet etti - Haber
7.12.2019 16:44:10