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Şili depreminin 10.yıl dönümü: Bugün yurt dışına anti-sismik teknolojisi ihraç ediliyor

Şili'de 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden yapılanma çalışmaları tamamlandı. Yapılanmanın yanı sıra Şili bugün geliştirdiği anti-sismik teknolojilerini yurt dışına da ihraç ediyor

27.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:19Şili depreminin 10.yıl dönümü: Bugün yurt dışına anti-sismik teknolojisi ihraç ediliyor

"Ateş Çemberi" olarak anılan bölgede yer alan ve dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan 'de 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden yapılanma çalışmaları tamamlandı. Yapılanmanın yanı sıra Şili bugün geliştirdiği anti-sismik teknolojilerini yurt dışına da ihraç ediyor.


525 kişinin yaşamını yitirdiği deprem ve tsunamide 220 binden fazla konut yıkıldı, 3 bin 700'den fazla eğitim kurumu, 15 hastane kullanılamaz hale geldi. Şili katılaştırdığı deprem yasalarına uygun bir şekilde, sarsıntıdan etkilenen bölgelerin yeniden inşasını tamamladı.

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Ateş Çemberi, Deprem, Şili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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