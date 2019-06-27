27.06.2019 18:28
Haberler » Güncel » Haber

Şili Devlet Başkanı Pinera Filistin'de (2)

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, siyasi çözüm öncelikli olduğu için Bahreyn Çalıştayı'nı boykot ettiklerini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas , siyasi çözüm öncelikli olduğu için Bahreyn Çalıştayı'nı boykot ettiklerini belirtti.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile Ramallah 'taki başkanlık ofisinde bir araya geldi.
Abbas, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Orta Doğu barışına çözüm iddiasıyla sunduğu "Yüzyılın Anlaşması" planının kabul edilemez olduğuna ilişkin görüşünü yineledi.
Şili Devlet Başkanı Pinera da ülkesinin egemen, güvenli tanınmış sınırlar içinde ve özgür bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini ifade ederek, " İsrail ve Filistin halklarının da istediği bu. Tek yöntem, iki devletli çözüm çerçevesinde kapsayıcı ve adil bir barışın sağlanması." dedi.Şili Devlet Başkanı Pinera Filistin'de (2)
Kaynak: AA
Bahreyn , Mahmud Abbas , Şili , Filistin , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:14 2 yıl önce kaybolan Nesrin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
19:13 Denizde bitkin düşen dalgıç, feribottan atılan can simidi ile hayata tutundu
19:13 Lübnan Yüzyılın Anlaşması karşıtı tutumunda ısrarlı
19:12 Antalya'da Filistin uyruklu turistin deniz paraşütünde ölmesi
19:12 GÜNCELLEME - Kaldırımdaki fidanı kıran kişiye 100 fidan dikme cezası verildi
19:11 Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
19:10 Falezlerden atladı, kalp masajı ile hayata döndürüldü