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Şili'nin Antartika'ya giderken düşen uçağın kalıntılarına ulaşıldı

Şili hava kuvvetlerine ait 38 kişiyle birlikte Antartika'ya giderken kaybolan uçağın bazı enkaz kalıntılarına ulaşıldı.

12.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:01Şili'nin Antartika'ya giderken düşen uçağın kalıntılarına ulaşıldı

hava kuvvetlerine ait 38 kişiyle birlikte Antartika'ya giderken kaybolan uçağın bazı enkaz kalıntılarına ulaşıldı.

Şilili yetkililer, Antartika'daki Şili üssüne gitmekte olan uçakla iletişimin kesildiğinde uçağın yarı yolda olduğu ve içinde 17 mürettebat ile 21 yolcunun bulunduğunu açıklamışlardı. Şili, ABD ve Brezilya hava kuvvetlerinin katkılarıyla Kara Şahin helikopteri, Poseidon P-8A uçağı  ve F-16 uçağının kullanıldığı arama kurtarma çalışmları devam ederken, uçağın bazı enkaz kalıntılarına ulaşıldığı belirtildi. Öte yandan kaybolan uçakta bulunan kişilerin aileleri de arama çalışmalarının yürütüldüğü Chabunco Hava Üssü'ne getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askeri üsteki hareketlilik

-Uçaktaki kişilerin ailelerinin askeri üsse gelmesi



Şili, Güncel

Kaynak: DHA

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