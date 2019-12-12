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Şili Senatosu eski İçişleri Bakanı Chadwick'e yönelik suçlamaları onayladı

Şili Senatosu, istifa eden İçişleri Bakan Andres Chadwick hakkındaki protestolar sırasında yaşanan insan hakları ihlalleri suçlamalarını onaylayarak 5 yıl boyunca kamu görevinde bulunmasını yasakladı.

12.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:51Şili Senatosu eski İçişleri Bakanı Chadwick'e yönelik suçlamaları onayladı
Senatosu, istifa eden İçişleri Bakan Andres Chadwick hakkındaki protestolar sırasında yaşanan insan hakları ihlalleri suçlamalarını onaylayarak 5 yıl boyunca kamu görevinde bulunmasını yasakladı.

Şili Senatosu, metro ücretlerine yapılan zamma karşı başlatılan gösteriler sırasında yapılan ihmalkarlıklar nedeniyle eski İçişleri Bakan Andres Chadwick'i suçlu buldu. İnsan haklarının ihlal edilmesini önlemek için etkin tedbir almamak ve Anayasa'ya aykırı davranmak gerekçesiyle Senato tarafından oy birliği ile suçlu bulunan Chadwick, 5 yıl boyunca kamu görevinde bulunamayacak.

Eski bakan Senato'da yaptığı savunmada masum olduğunu savunarak, "Asla İçişleri Bakanı olarak görevimi kötüye kullanmadım. Kasten veya bilmeyerek herhangi kötü bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ceza alan Chadwick'e Twitter'dan destek verdi. Pinera yayınladığı mesajda, "Güçlü değerleri olan ve başkaları için muazzam bir hizmet sunan büyük bir kamu görevlisi. En önemlisi, dürüst ve cömert bir adam. Bütünüyle iyi bir insan. Andres, sana teşekkür ederim, çok teşekkür ederim" dedi.

Pinera da bugün benzer bir suçlama ile Senato'nun karşısına çıkacak. - SANTİAGO

Süleyman Soylu, Şili, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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