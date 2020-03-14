Şili ve Uruguay'da Kovid-19 önlemleri
BUENOS Güney Amerika ülkeleri Şili ve Uruguay'da, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" ilan ettiği yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek amacıyla bir dizi önlemler alındı.
14.03.2020 05:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 05:58
BUENOS Güney Amerika ülkeleri Şili ve Uruguay 'da, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" ilan ettiği yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek amacıyla bir dizi önlemler alındı.
Şili basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Sebastian Pinera, düzenlediği basın toplantısında, bazı kültürel faaliyetlerin iptal edildiğini belirterek, "Pazartesinden itibaren ülke çapında, 500'den fazla kişinin katıldığı bütün etkinlikler yasaklanacak." dedi.
Pinera, DSÖ'nün yüksek risk olarak sınıflandırdığı ülkelerden gelen kişilerin 14 gün karantinada kalacağını, Kovid-19 ile mücadele kapsamında gerekli tıbbi ekipmanların sağlanması için 260 milyon dolardan fazla bütçe ayrıldığını kaydetti.
Şili'de Kovid-19 vakası görülen kişi sayısı 43 olarak kaydedildi.
Uruguay'da 14 gün zorunlu karantina
Uruguay'da ilk Kovid-19 vakalarının görülmesinin ardından Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou, düzenlediği basın toplantısında, ülke sınırlarının kısmi olarak kapatıldığını ve "yüksek risk" olarak sınıflandırılan ülkelerden gelen kişilerin zorunlu olarak 14 gün karantinada kalacağını açıkladı.
Uruguay Sağlık Bakanı Daniel Salinas da Uruguay'ın, Çin, Güney Kore, Japonya, Singapur, İran, İtalya, Fransa ve Almanya'yı "yüksek risk" grubundaki ülkeler olarak sınıflandırdığını belirtti.
Lacalle Pou, kruvaziyer gemileriyle gelen yolcularla mürettebatın ülkeye alınmayacağını belirtti ve halka açık gösterilerin iptal edildiğini aktardı.
Uruguay'da Kovid-19 virüsünün bulaştığı 4 kişinin olduğu biliniyor.
Şili basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Sebastian Pinera, düzenlediği basın toplantısında, bazı kültürel faaliyetlerin iptal edildiğini belirterek, "Pazartesinden itibaren ülke çapında, 500'den fazla kişinin katıldığı bütün etkinlikler yasaklanacak." dedi.
Pinera, DSÖ'nün yüksek risk olarak sınıflandırdığı ülkelerden gelen kişilerin 14 gün karantinada kalacağını, Kovid-19 ile mücadele kapsamında gerekli tıbbi ekipmanların sağlanması için 260 milyon dolardan fazla bütçe ayrıldığını kaydetti.
Şili'de Kovid-19 vakası görülen kişi sayısı 43 olarak kaydedildi.
Uruguay'da 14 gün zorunlu karantina
Uruguay'da ilk Kovid-19 vakalarının görülmesinin ardından Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou, düzenlediği basın toplantısında, ülke sınırlarının kısmi olarak kapatıldığını ve "yüksek risk" olarak sınıflandırılan ülkelerden gelen kişilerin zorunlu olarak 14 gün karantinada kalacağını açıkladı.
Uruguay Sağlık Bakanı Daniel Salinas da Uruguay'ın, Çin, Güney Kore, Japonya, Singapur, İran, İtalya, Fransa ve Almanya'yı "yüksek risk" grubundaki ülkeler olarak sınıflandırdığını belirtti.
Lacalle Pou, kruvaziyer gemileriyle gelen yolcularla mürettebatın ülkeye alınmayacağını belirtti ve halka açık gösterilerin iptal edildiğini aktardı.
Uruguay'da Kovid-19 virüsünün bulaştığı 4 kişinin olduğu biliniyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Güney Amerika, Uruguay, Şili, Güncel
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