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BBC

Şili'ye ait askeri uçak Antarktika'daki üsse giderken kayboldu

Şili Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Antarktika'daki bir üsse giden ve 38 kişiyi taşıyan askeri uçağın kaybolduğunu açıkladı.

10.12.2019 07:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 07:35Şili'ye ait askeri uçak Antarktika'daki üsse giderken kayboldu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Antarktika'daki bir üsse giden ve 38 kişiyi taşıyan askeri uçağın kaybolduğunu açıkladı.

C-130 Hercules tipi uçağın yerel saatle 16: 55'de Punta Arenas kentinden kalktığı, uçakla temasın saat 18: 00'den sonra kesildiği belirtildi.

Uçaktakilerin 17'si askeri personel, 21'i ise onlara lojistek destek vermek üzere uçakta bulunan kişilerdi.

Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, askeri uçağın 1969'dan bu yana operasyonel olan King George Adası'ndaki Eduardo Frei Montalva Üssü'ne gittiğini duyurdu.

Şili Devlet Başkanı Sebastián Piñera ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada uçağın kaybolmasının kendisini "korkuttuğunu" söyledi.

Piñera, gelişmeleri başkent Santiago'daki Cerrillos Hava Üssü'nde takip ediyor.


Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Şili, Dünya
BBC


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