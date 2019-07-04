"Şili'ye gol atıp eleyen kişiye öpücük vereceğim" diyen Stephanie Cayo'dan maç sonu tweet!

Copa America'da finale kalma mücadelesi verecek olan Şili ile Peru maçı öncesi oyuncu Stephanie Cayo'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Stephanie Cayo, Peru'nun finale kalması halinde takımı finale taşıyan oyuncuyu 'öpeceğini' ifade etmişti. Cayo, Twitter hesabını 800.000 takipçisine "Bu Çarşamba Şili'ye gol atıp eleyen kişiye ciddi anlamda bir öpücük vermeyi düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Peru'nun Şili'yi 3-0 mağlup ederek finalde Brezilya'nın rakibi olduğu maçın ardından da tweet attı. Stephanie Cayo, attığı twettte "Gerçek bir takım gibi oynadılar. Öpücüğü hak ettiler! Benim seçimim Peru" dedi.