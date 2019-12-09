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Silifke Belediye Başkanvekili Altunok, yaralı askeri ziyaret etti

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, 4 Ekim'de Hakkari'nin Çukurca İlçesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Pembe'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

09.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:18Silifke Belediye Başkanvekili Altunok, yaralı askeri ziyaret etti
Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, 4 Ekim'de 'nin İlçesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Pembe'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette yaralı asker ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Altunok, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve refahı için mücadele eden kahraman güvenlik güçlerine yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.
Ülkenin bekası adına ebediyete intikal etmiş şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Altunok, " Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Görevi devam eden asker ve polislerimize de kolaylıklar diliyorum. Ben ve ekibim her zaman yanınızdayız. Devletimiz ve yüce milletimiz inşallah terörün üstesinden gelecektir." Dedi.
Altunok, ziyaret sonunda yaralı askere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı armağan etti.

Çukurca, Hakkari, Silifke, Güncel

Kaynak: AA

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