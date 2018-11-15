Silifke Belediyesi ile Bergkamen Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı

Mersin
'in Silifke
Belediyesi, engellilere yönelik tekerlekli sandalye ve medikal ürünlerin getirilmesi için Almanya
'nın Bergkamen Belediyesi ile protokol imzaladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin "Kardeş şehir" statüsündeki Bergkamen Belediyesinin misafiri olarak kente giden Silifke Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sami Burkut ve beraberindeki heyet, Ronald Schaefer'i ziyaret etti.
Heyetler arasında, Silifke Belediyesi'ne gönderilecek hasta yatakları, tekerlekli sandalyeler, fonksiyonel destekli sandalyeler ve çok sayıda ortopedik yatak için protokol imzalandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut
, "Böylesi güzel bir proje ile ihtiyacı olan engelli bireylerimizin toplum içerisindeki yaşamını kolaylaştırmış olacağız." dedi.
Mersin,Almanya,Silifke
15 Kasım 2018 Perşembe 14:10