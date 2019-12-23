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Silifke Belediyesi ile ÇEVDOSAN arasında protokol imzalandı

Mersin'de faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en büyük geri dönüşüm tesislerinden biri olan ÇEVDOSAN A.Ş. ile Silifke Belediyesi arasında devam eden geri dönüşümde işbirliği imza töreni Silifke Belediyesi'nde gerçekleştirildi.

23.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:23 Silifke Belediyesi ile ÇEVDOSAN arasında protokol imzalandı
'de faaliyet gösteren ve 'nin en büyük geri dönüşüm tesislerinden biri olan ÇEVDOSAN A.Ş. ile Belediyesi arasında devam eden geri dönüşümde işbirliği imza töreni Silifke Belediyesi'nde gerçekleştirildi.

Yapılan sözleşme ile Silifke Belediyesi sınırları içinde kamu kurum ve kuruluşları, okullar, büyük marketler ve çeşitli iş yerlerinde tüketim sonucu oluşan plastik, cam, metal, kağıt ve karton gibi ambalaj atıkları kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması sağlanacak.

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, hızla artan nüfus, gelişen sanayi ve teknolojideki ilerlemeler sonucunda insanların doğal çevresi üzerindeki etkilerinin de giderek arttığına işaret ederek, "Doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucu 'geri kazanım ve çevre' konusu, dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşmektedir. Bu çalışmalarımız doğal kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılmasının yanı sıra, gelecek nesillerimizin de kaynak sıkıntısı çekmemesi açısından büyük önem arz etmektedir. Belediye olarak imzaladığımız bu sözleşme ile atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Ekolojik dengenin sağlanması adına geri dönüşüm şarttır. Çöplerin zamanında ve sağlıklı bir şekilde toplanması ve toplanan çöplerin geri dönüşüme kazandırılması gerekir. Belediye olarak geri dönüşümü çok önemsiyoruz. Bu bilinçle el ele vererek kentimizi daha güzel ve yaşanılır bir hale getirmeliyiz" dedi.

Silifke Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Koçak, ÇEVDOSAN Atık Yönetim San. Tic. A.Ş. adına yönetim kurulu üyesi Emre Akbaş, Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Taşer ve Başkan Danışmanı Eyüp Arslan katıldı. - MERSİN

Silifke, Türkiye, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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