Haberler » Güncel » Silifke Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı - Haber

Silifke Belediyesinde "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı

Silifke Belediyesi ile Türkiye Kamu-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

09.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:42Silifke Belediyesinde
Belediyesi ile Türkiye Kamu-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.
Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, belediye binasında gerçekleşen imza töreninde çalışanların haklarının sonuna kadar verileceğini belirtti.
Belediyede çalışan memurları kapsayan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Altunok, personellerin alın teri kurumadan haklarını vereceklerini kaydetti.
Türkiye Kamu-Sen Mersin Şube Temsilcisi Mustafa Karazor da sözleşmenin çalışanlara hayırlar getirmesini diledi.

Türkiye Kamu Sen, Silifke, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:58  İdlib'de savaş mağdurlarına her gün sıcak yemek dağıtılıyor - Haber
11:58  Koza İpek Holding davasında sanıklardan Melek İpek, terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis... - Haber
11:58  Avustralya'daki yangınlar nedeniyle yeni tahliye çağrıları yapıldı - Haber
11:53  Kaymakam Aslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber
11:53  Seyr'i Sefa'ya belediye desteği - Haber
11:51  Son dakika: İran'dan ABD'ye yeni tehdit: Daha sert intikam yakında - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
9.01.2020 12:01:30