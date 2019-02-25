Silifke'de Alaaddin Cami İbadete Açıldı

Kaynak: AA

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin ardından restore edilen Alaaddin Cami, ibadete açıldı.Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, yaptığı yazılı açıklamada, Alaaddin Cami restorasyonunun tamamlanıp ibadete açıldığını bildirdi.Cami avlusunun genişletilmesi için caminin kuzey kısmındaki evler ve dükkanların da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasının yapıldığını ve bir kısmının yıkıldığını ifade eden Cinbir, "Bir kısmının da bedelinin tespiti için mahkeme sonucu beklenmekte. Bedel tespitleri yapıldıktan sonra caminin önündeki alan geniş bir meydan olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenecek." diye konuştu.