Silifke'de Baklada Sezonu Sona Erdi

Silifke
ilçesinde hasadına kasım ayında başlanan baklada sezon tamamlandı. Atayurt
Hal Derneği Başkanı Ali Türer, yaptığı açıklamada, bakla sezonunun kasım ayında kilogramı 6 liradan başladığını ve 2,5 liradan tamamlandığını belirtti.
Sezon boyunca hale getirilen baklanın özel olarak paketlendiğini ifade eden Türer, bu yıl bin dönüm araziden hasat edilen 500 ton baklanın yarısının Irak
'a ihraç edildiğini bildirdi.
Bakla fiyatının iyi olmasının üreticiyi sevindirdiğini aktaran Türer, baklanın Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olduğunu ifade etti.
Atayurt, Silifke, Güncel
Kaynak: AA