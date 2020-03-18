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Silifke'de belediye çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Silifke Belediyesince, çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

18.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:28
Silifke'de belediye çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Silifke Belediyesince, çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, personellere 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu anlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Belediye personelimizin her birinin can güvenliği bizim için çok önemli. Bu eğitimlerin düzenli olarak sürdürülmesini sağlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, sadece çalışanların değil aynı zamanda işletmenin ve operasyonun da korunmasını amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Silifke, Güncel

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