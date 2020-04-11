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Silifke'de bir şahsın bahçesindeki zeytin ağaçları ikinci kez kesildi

Mersin'in Silifke ilçesinde daha önce 32 zeytin ağacı kesilen bir çiftçinin bahçesinden bu kez 14 zeytin ağacı kimliği belirsiz kişilerce dibinden kesildi.

11.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:09
Silifke'de bir şahsın bahçesindeki zeytin ağaçları ikinci kez kesildi
Mersin 'in Silifke ilçesinde daha önce 32 zeytin ağacı kesilen bir çiftçinin bahçesinden bu kez 14 zeytin ağacı kimliği belirsiz kişilerce dibinden kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Erdoğan Dölek'e ait Hırmanlı Mahallesi Karatay mevkisindeki bahçede bulunan 14 zeytin ağacı, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Bahçesine geldiğinde zeytin ağaçlarının dibinden kesildiğini gören Dölek, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay adrese giden jandarma ekipleri, kesilen ağaçlarla ilgili tutanak tutarak, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bahçe sahibi mehmet Erdoğan Dölek, ocak ayında 32 zeytin ağacının yine dibinden kesildiğini hatırlatarak, "Ocak ayında yapılan katliam durmuyor. Bunu yapan kişi ısrarla bahçemdeki ağaçları kesmeye devam ediyor. Maalesef önceki ağaç katliamını yapanlar yakalanmadı. Bunu yapan kişi veya kişilerin asıl amacı, bahçemi kullandırmamak ve nihayetinde bana kastetmektir. Yapılan katliamın sorumlularının bulunmasını istiyorum. Ülkemizin ve dünyanın geçtiği bu zorlu süreçte bile aklını fikrini kötülüğe çalıştıranları Allah ıslah etsin" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Erdoğan, Karatay, Silifke, Mersin, Güncel
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